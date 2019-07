Cristin Milioti será la protagonista de la nueva comedia de HBO Max – Made for Love

Cristin Milioti, reconocida por dar vida a Tracy McConnell, la chica del paraguas amarillo en How I Met Your Mother, vuelve a las pantalla chica con una nueva comedia titulada Made for Love, la cual es una producción exclusiva para HBO Max basada en la novela de Alissa Nutting publicada en 2017.

La historia es descrita como una tragicomedia oscura, absurda y cínicamente conmovedora de divorcio y venganza. Milioti dará vida a Hazel Green, una mujer de treinta y tantos que decidí escapar de un matrimonio de 10 años a lado de un multimillonario de la tecnología descrito como inestable, necesitado y posiblemente sociópata. Ella descubrirá que su esposo ha implantado en ella un dispositivo para rastrearla, observarla y monitorear sus pensamientos.