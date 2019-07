Criterion anuncia colección Godzilla: The Showa Era-Films, 1954-1975

Por eso, es tiempo de ahorrar, porque Criterion no nos ha dado mucho tiempo para prepararnos financieramente para esta gran sorpresa: este es el teaser que anuncia la colección Godzilla: The Showa Era-Films, 1954-1975.

Como pueden ver, se trata de una selección de 15 películas de Godzilla abarcando los años 1954 a 1975 en formato de alta definición y con una nueva restauración visual y auditiva. Se trata de las 15 películas del períodos conocido como Showa Era, considerada por sus fans más férreos como la época de oro del gran kaiju.

La colección ofrece un empaque de lujo y arte espectacular para cada una de las 15 películas, entre las que están la original de 1954, King Kong vs. Godzilla (1963), Mothra vs. Godzilla (1964), Godzilla vs. Mechagodzilla y muchas más. Lamentablemente ninguna de las películas contará con subtítulos en español, sino solo en inglés, con el track japonés con audio monaural sin descompresión.

¿Interesados? The Criterion ha hecho disponible la preventa que ahora mismo inicia en $179.96 USD pero que llegará a los $224.95 dólares tras su estreno en octubre de 2019.

Visiten su SITIO OFICIAL para más detalles y admirar el arte de sus 15 portadas.