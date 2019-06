Crónica del FICMA: un festival donde el medio ambiente es el protagonista

Para alguien que siempre ha vivido en la Ciudad de México (y en especial durante sus recientes crisis gracias a la contaminación), es sorprendente escuchar que otros Estados del país comienzan a sufrir el mismo problema. Cuando llegamos a Guanajuato , hay un cielo despejado, azul en su totalidad, y un calor más tolerable que el que tenemos en casa. Por más que trato de imaginarme un escenario similar al que vivimos en nuestra contaminada capital, Guanajuato me parece en extremo impoluto. Sin embargo, a principios de año, algunos municipios del estado amanecieron con mala calidad del aire, ocasionando precontingencia ambiental en varios de ellos. Esto ocasionó que la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato enfocara sus esfuerzos en que esto no volviera a suceder y, por ende, también recibiera con los brazos abiertos a un proyecto como el FICMA .

Esta noche se tiene planeada la proyección del documental La verdad sobre la vaquita marina ( 2019 ), dirigido por Arturo Islas Allende , pero antes de que esto ocurra, Claudio se dirige una vez más al público para explicar por qué fundó FICMA en 1993 : “Este festival es tristemente necesario. El cine tiene un gran poder. No hay cine sin pasión y todo esto lo hacemos para llegar al corazón de todos ustedes. Estoy muy emocionado de estar aquí esta noche y ojalá consigamos mover y crear conciencia. Este festival tiene un valor añadido: cuando la gente entra a la sala, no sale de la misma manera“.

Y efectivamente así lo hicieron. Al entrar al teatro, la mayoría de asientos están ocupados. No solo por los invitados especiales entre los que figuran distintos políticos de Guanajuato , sino también por familias, jóvenes y estudiantes, sectores a los que el festival tiene como prioridad y a quienes se dirigió Claudio Lauria , fundador del FICMA , durante su discurso en el marco de la inauguración: “A veces hablamos y vemos al medio ambiente como una gran tragedia, pero yo prefiero guardar en mi corazón la esperanza de que no tiene que ser así. En mi época no teníamos esto…,” él hace una pausa y saca su celular de la bolsa, mostrándoselo al público. “Yo quiero llegar a las nuevas generaciones y decirles que tienen un poder increíble. En sus celulares tienen un arma para generar conciencia y abrir ventanas. Este festival es suyo”.

Cuando salimos del Teatro Juárez, la noche nos recibe con un aire fresco. A pesar de que son cerca de las once de la noche, la gente camina por los callejones con cierta tranquilidad que pocas veces se ve en la Ciudad de México. Al dirigirnos a la camioneta del grupo, cruzamos por los túneles que sirven de entrada y salida al centro de la capital; no puedo evitar pensar que estos serían el escenario perfecto para una película de terror con todas las sombras fantasmagóricas que se proyectan gracias a la luz de los autos. Al preguntarle a Jonathan, nuestro guía, si los túneles son seguros a esta hora, él me responde que sí y me da una explicación al respecto: “en los últimos años, ha llegado a Guanajuato una población muy importante de estudiantes, entonces todo es muy tranquilo“. Es una sensación refrescante caminar sin voltear todo el tiempo y disfrutar de esta primera noche en la capital del estado sin ninguna preocupación.

Al día siguiente, Guanajuato amanece con zonas inundadas por la tormenta que tuvo lugar durante toda la noche. Hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y visitamos el Museo Ex-Hacienda San Gabriel de la Barrera para la ceremonia que se organiza con el fin de conmemorar esta festividad. Entre los asistentes se encuentra el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; María Isabel Ortiz Mantilla, encargada de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y Dolores Barrientos Alemán, representante de la ONU para temas del Medio Ambiente en México. Entre los compromisos que se anuncian este día destaca la creación de la Comisión para la Mejora de la Calidad de Aire, así como la creación de un laboratorio móvil que revisará los grados de contaminación en el aire que se tienen en Guanajuato.

Tras la ceremonia, nos trasladamos al municipio de León para continuar con las actividades del FICMA. El Centro Fox es nuestro siguiente destino y es donde tendremos la oportunidad de ver cortometrajes de la sección Miradas internacionales. Junto con niños y adolescentes somos testigos de pequeñas historias cuyo eje temático es la contaminación y entre las que se encuentran Bendito Machine (2012), Breath, Industry Standard (2015), Migraot (2015), Be Earthian (2015), Plantae (2015), Second Wind (2012), Skyfal y Stop or Melt. En este espacio, Luisa Gutiérrez nos cuenta un poco sobre los planes a futuro que se tienen para FICMA México: “Mientras Guanajuato nos siga recibiendo, el festival se seguirá haciendo aquí“. Asimismo, ella reitera que este tipo de actividades en conjunto con algunas escuelas del estado son importantes para concientizar a los jóvenes guanajuatenses: “Las crisis nos vuelven más humanos; hay una problemática ambiental y necesitamos ser conscientes de ello”.