Escrita y producida por Craig Mazin (The Huntsman: Winter’s War) y dirigida por Johan Renck (Breaking Bad, The Walking Dead), Chernobyl cuenta con las actuaciones estelares de Jared Harris (The Crown, Mad Men), Stellan Skarsgård (Melancholia, Good Will Hunting) y Emily Watson (Hilary and Jackie, Breaking the Waves). Desde los primeros minutos nos damos cuenta que estamos ante una historia sombría, difícil y cruda, sin embargo, la adaptación y reconstrucción del tiempo y lugar es impecable. Una de las frases que hemos escogido para hablar de esta serie ocurre al inicio del primer episodio, la dice el personaje de Jared Harris, Valery Legasov, un físico nuclear arrepentido por la manera en que manejaron los efectos de la explosión ocurrida en la planta nuclear: