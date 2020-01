Crunchyroll anuncia A Certain Scientific Railgun T

Crunchyroll anunció hoy el inminente estreno de A Certain Scientific Railgun T , aunque de momento no especificó su fecha de estreno, pero se sabe que se estrenará en América del Norte, Central, del Sur, así como África, Oceanía, Oriente Medio y Europa.

¿Y de qué se trata A Certain Scientific Railgun T? Esta es la sinopsis oficial:

Una enorme ciudad en la que viven 2.3 millones de personas se extiende al oeste de Tokio. En esta Ciudad Academia el 80% de la población son estudiantes, y allí se desarrollan habilidades sobrenaturales, fenómenos anómalos que parecen contradecir todas las leyes que conoce el ser humano. Los estudiantes, poseedores de estas habilidades, son clasificados según el rango de poder de su habilidad, yendo estos desde el Nivel 0 de aquellos sin poder, hasta la élite de la élite, los Nivel 5.

Solo siete han llegado a alcanzar el Nivel 5, siendo una de ellas Misaka Mikoto, apodada “Railgun” debido a su habilidad, la capacidad de controlar la electricidad y que usa para lanzar disparos de una potencia descomunal. Pero Misaka es también en el fondo una jovencita cualquiera, estudiante de la prestigiosa Escuela Secundaria Tokiwadai, donde convive con sus amigas. Kuroko Shirai es quien no se separa nunca de ella, miembro de Judgment. Kazari Uiharu aspira a ser una gran persona, mientras que Ruiko Saten, otra de sus amigas, adora las leyendas urbanas.

Se acerca el Festival Daihasei, un evento anual que amenaza la tranquila vida de las chicas, y no por nada malo en principio, pero es un festival deportivo que dura siete días y que enfrenta a los espers en una fiera competencia. Para el festival se abre al público una parte de Ciudad Academia y los ánimos están por las nubes en un estupendo ambiente festivo, pero pocos podían prever lo que amenazaba en la sombra de este acontecimiento…

¿Interesados? Lo único que nos decepciona un poco es que Crunchyroll no tiene en en catálogo las precuelas A Certain Scientific Railgun ni A Certain Scientific Railgun S… al menos en nuestra región.

Los dejamos con el trailer, donde queda claro que la animación y el diseño de personajes están muy bien cuidados. ¡Ya queremos que se estrene A Certain Scientific Railgun T (To Aru Kagaku no Railgun T)!