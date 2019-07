Crunchyroll anuncia Do You Love Your Mom? y más anime de verano

Por otro lado, el episodio especial de verano de That Time I Got Reincarnated as a Slime se estrenará el 9 de julio.

Y por último, el título que más nos emociona: Do You Love Your Mom and Her Two-Hit Multi-Target Attacks?, que se estrenará en un horario por determinar, el día 12 de julio.

Su sinopsis dice: Masato es un joven que, creyendo que participaba en una encuesta gubernamental, acaba implicado en un experimento secreto del gobierno que lo deja atrapado en el mundo de un videojuego. El problema es que no es el único que ha acabado allí, puesto que su madre también ha participado en el experimento y se ha quedado atrapado con él convirtiéndose en una persona extremadamente fuerte.

¿Cuál de estos títulos les emociona más?