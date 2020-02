Crunchyroll anuncia So I’m a Spider, So What? y 3 series anime más

¿Vieron los Crunchyroll Anime Awards 2020 el sábado pasado? Esta fue la lista de ganadores. Pero además de la premiación, la plataforma naranja aprovechó para anunciar 4 próximos estrenos a su extenso catálogo de anime, de los cuales les compartimos detalles a continuación:

That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 2 Se estrenará en otoño de este año y continuará con las aventuras de la insólita y todopoderosa segunda vida de Satoru Mikami en un mundo de fantasía.

My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! Se estrena en abril de 2020. Sinopsis: Katarina Claes es la joven heredera de una rica familia que un día recibe un golpe en la cabeza con una piedra y recupera los recuerdos de su vida pasada. Resulta que el mundo en el que vive no es real, o eso cree ella, puesto que es el mundo de Fortune Lover, un juego otome con el que estaba obsesionada en su vida anterior… ¡pero su papel es el de la villana que intenta estropear todos los romances a la protagonista! El mejor final posible que ofrece el juego para Katarina es el exilio, ¡y el peor es la muerte! Tendrá que encontrar la forma de evitar todas las situaciones que desemboquen en su muerte e intentar crear un futuro feliz para sí misma.

The 8th Son? Are You Kidding Me? Estrena en abril de 2020. Sinopsis: Shingo Ichinomiya es un joven de 25 años que trabaja en una empresa de comercio internacional. Un día Shingo despierta en otro mundo, sin saber cómo, en el cuerpo de Wendelin von Benno Baumeister, el octavo hijo de una familia de nobles bastante pobre que posee grandes extensiones de territorio en la frontera. Por si la situación no fuera complicada ya de por sí, su nuevo yo tiene solo cinco años y ha heredado todos sus recuerdos, aunque también tiene un gran don para la magia. Dada las extrañas circunstancias en las que se encuentra, Shingo, ahora Wendelin, decide usar su talento mágico para ganarse la vida como aventurero.

So I’m a Spider, So What? Estrena: 2020. Sinopsis (desde la perspectiva de la protagonista): “Yo solía ser una estudiante de preparatoria / instituto de lo más normal, pero casi sin darme cuenta, desperté un día en un sitio desconocido y descubrí… ¡¿que ahora soy una araña?! ¡¿Cómo va a poder sobrevivir una araña tan pequeña (yo misma) en lo que es, literalmente, la mazmorra más peligrosa que se pueda imaginar?! ¡¿Quién pone las normas aquí?! ¡Que salga! ¡¿Quién tiene la culpa de esto?! ¡DA LA CARA!”