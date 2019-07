Crunchyroll confirma simulcast del anime given

El manga yaoi de Natsuki Kizu es una de las adaptaciones anime más esperadas para este verano, y aunque algunos rumoraban que no llegaría a nuestra región, los adeptos al género estarán contentos con esta noticia.

¿Fans del género yaoi (romance entre varones)? Crunchyroll sorprendió esta mañana confirmando el estreno de given para este 11 de julio, a las 2:55 pm (tiempo del Centro de México).

La sinopsis de given (así se escribe, con minúsculas): Ritsuka Uenoyama es un joven que se aficionó a la guitarra siendo muy joven y tras mucho esfuerzo, consiguió alcanzar el nivel que quería, pero la guitarra que tanto amaba ha perdido su brillo y no le divierte ni le apasiona como antes… hasta que un día conoce a Mafuyu Sato, un joven que se aferra a una guitarra con toda su alma pese a que no sabe tocarla y quien le pedirá que le enseñe a tocar… haciendo que todo en la vida de Uenoyama cambie y la música acelere nuevamente su corazón.

¿Verán given en Crunchyroll?