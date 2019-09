Crunchyroll estrena Saga of Tanya the Evil – the Movie

¡Vaya sorpresa! Los fans de la primera temporada de Saga of Tanya the Evil están de plácemes, pues Crunchyroll anunció de forma repentina que la película anime está disponible en su plataforma… ¡ahora mismo!

La película se estrenó originalmente en Japón el pasado mes de febrero y en los Estados Unidos en mayo.

Era lógico que las aventuras y demencias de esta pequeña líder no podrían quedarse así, por lo que esta película contará más de esta historia, misma que también está en catálogo de Crunchyroll, tanto en japonés con subtítulos como con doblaje latino.

Esta es la sinopsis de Saga of Tanya the Evil – the Movie:

Año 1926. El Batallón Aéreo de Magos 203 del Ejército Imperial, comandado por la Mayor Tanya von Degurechaff, se alzó con la victoria en la batalla del sur contra la República. Habiendo regresado bañados en gloria y con las mieles del éxito en la boca, esperaban poder descansar un poco, pero el cuartel general les envía nuevas órdenes especiales en el mismo momento en el que ponen un pie en casa. Su nueva misión es investigar los reportes de un despliegue a gran escala en la linde de la frontera entre el Imperio y la Federación.

Ante el prospecto de un nuevo enemigo a batir, las llamas de la guerra se avivan en un desesperado Imperio, Mientras tanto, un ejército de voluntarios liderados por los Estados Unificados se adentra en territorio de la Federación. Como suele decirse: los enemigos de mis enemigos, son mis amigos. Pese a tener buenas intenciones, la desgracia recae sobre ellos en favor de los intereses nacionales, y entre ellos hay cierta joven.

Mien el trailer: