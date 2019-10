Crunchyroll estrenará Ahiru no Sora, Ascendance of a Bookworm y Days of Urashimasakatasen

Sora Kurumatani es muy bajito, ¡pero es todo un gigante en la cancha de baloncesto! Tras heredar la pasión por ese deporte de su madre, Sora promete alcanzar la cima en el torneo de preparatoria de baloncesto… pero se encuentra con cierto problemilla: su nueva escuela no tiene club de baloncesto, o mejor dicho… ¡lo tiene, pero es un nido de delincuentes donde el baloncesto no importa! La tenacidad de Sora y su habilidad en la cancha pueden ser lo que haga que el club se ponga en marcha de nuevo, pero ¿podrá lograrlo?

Por último, ya les habíamos hablado de Ascendance of a Bookworm hace unas semanas. Se estrenará el 2 de octubre a las 11:30 am, y les recordamos de qué se tratará:

Cuando la joven despertó no tardó en percatarse de que estaba en un mundo paralelo… Motosu Urano era una estudiante universitaria y ávida lectora que murió en un desafortunado e inoportuno accidente. Por fin había recibido la noticia de que trabajaría entre libros como siempre soñó.

Cuando recuperó el sentido ya no era ella misma, había renacido como Myne, la hija de un soldado de bajo nivel adquisitivo. Su nuevo hogar era el pueblo de Ehrenfest, en un mundo paralelo en el que un incuestionable sistema de clases daba poder absoluto a los nobles, quienes poseían la capacidad de usar magia. Pero eso a Myne no le afectaba, mientras pudiera leer libros, no le importaba donde estuviera. Por desgracia para ella, su nuevo mundo apenas tiene nivel de cultura y por ello no se imprimen libros, siendo estos un lujo que solo poseen los nobles. Un libro era algo inalcanzable para la hija de un soldado sin recursos. Esto no iba a detener a la nueva Myne, a quien su amor por los libros la lleva a tomar una decisión: “¡Si no hay libros, los crearé yo misma!”.

Aunque Myne es apenas una niña y no tiene dinero, tiene unos grandes conocimientos adquiridos de tanto leer en su anterior vida. ¿Podrá Myne crear libros como sueña hacer? Este es el inicio de esta peculiar aventura.