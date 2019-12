Crunchyroll revela categorías y jurado de los Anime Awards 2020

Si se emocionaron con los premios a lo mejor del anime el año pasado, todo indica que la edición Anime Awards 2020 dará mucho de qué hablar.

Crunchyroll reveló hoy la lista oficial de categorías que se premiarán con lo mejor del anime durante 2019, a saber:

Anime del año

Mejor director

Mejor animación

Mejor diseño de personajes

Mejor banda sonora

Mejor escena de lucha

Mejor pareja

Mejor protagonista

Mejor antagonista

Mejor personaje masculino

Mejor personaje femenino

Adicionalmente, la plataforma de anime reveló el jurado (ahora con más de la mitad de miembros FUERA de los Estados Unidos), donde nos llamó la atención la presencia de nuestro colaborador de la #ZonaGeek en nuestro espacio en Facebook, Julio Vélez:

Andrew McDanell (Otaku Spirit)

Antonio Escudero (Mision Tokyo)

Clarissa Graffeo (Anime World Order)

Daryl Surat (Anime World Order)

Dom Peppiatt (Daily Star)

Fonzy Ortiz (Honey’s Anime)

Gabi Xavier (gabielf)

Geoff Thew (Mother’s Basement)

Gerald Rathkolb (Anime World Order)

Hannah Collins (Comic Book Resources)

Hussein Kesvani (Mel Magazine)

Isaac Rouse (Hypebeast)

Jacob Parker (Dalton Otaquest)

Josh Withey (The Independent)

Julio Vélez (Cine PREMIERE)

Kambole Campbell Little (White Lies)

Karla Bravo (Kem Media)

Kwok Hanson (AnimeTrending)

Lauren Orsini (Forbes)

Łukasz Kaczmarek (lukeatlook)

Mark Phillips (RDCWorld1)

Matheus Chami (ANM TV)

Matt Schley (Otaku USA)

Megan Peters (Comicbook.com)

Michael Moore (The Verge)

Michael Sudakov (KG-portal)

Michael Ziegler (Sumikai)

Miranda Sanchez (IGN)

Rafael Brito (Jbox)

Ricardo Santiago (RikStudios)

Robbie Collins Daily (Telegraph)

Robin Hirsch (Anime2You)

Sloan Lester (Sloan the Otaku)

Tadashi Sudo (Freelance Journalist)

Tristan Gallant (Glass Reflection)

Zac Bertschy (Anime News Network)

Los jueces no solo seleccionarán los nominados de los Anime Awards, puesto que también contribuirán a decidir los ganadores. Este año los puntos que asignen los jueces en el periodo de nominaciones supondrán un peso del 70/30 con respecto a los votos de los fans, decidiéndose así el ganador final de cada categoría. En el improbable caso de que ocurra un empate, el favorito de los jueces será el que desempate. Creemos que este cambio ayudará a que haya más diversidad de títulos entre los ganadores para así crear un listado más satisfactorio.

Así mismo, Crunchyroll reveló que las votaciones iniciarán el 10 de enero de 2020 (fecha en la que se revelen los nominados), para anunciar los ganadores el 15 de febrero a las 17:00 horas (Pacific Time). El sitio oficial para votar es ESTE.