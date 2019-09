¿Cuál fue el mejor Batman? El ranking definitivo de las mejores interpretaciones en el cine

6 . George Clooney – Batman & Robin

5 . Adam West – Batman (1966)

4 . Ben Affleck – DC Extended Universe

Estamos de acuerdo que hay una gran parte de la audiencia que no soporta la interpretación de Ben Affleck; es más, no se calma frente al mismo actor. Pero eso no le resta mérito en sentirse una de las mejores interpretaciones de Bruce Wayne que hemos visto hasta ahora como un playboy enigmático. Más allé de eso, no cumplió su rol como superhéroe donde dejó mucho que desear debido a la construcción de un personaje plano, sin el sentido heroico y de compromiso que caracteriza al Caballero de la Noche.