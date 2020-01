¿Cuál personaje de la Saga Skywalker live action en cine tuvo más minutos en pantalla?

Ya te lo dijimos trescientas millones de veces: con The Rise of Skywalker la Saga Skywalker del universo live action en cine de Star Wars dijo adiós para siempre.

Polémica como pocas, esta última entrega nos dejó ver a muchos conocidos de la última trilogía y nos recordó a otros de las primeras entregas si es que nos referimos a la trilogía que inició todo allá por el año 1977 con el estreno de en ese momento simple Star Wars. En este artículo te dejaremos un estudio bastante complejo que realizamos con apoyo de diferentes bases de datos: la cantidad de minutos de los personajes principales ordenada de menor a mayor para demostrar quién aparece más tiempo en pantalla. Te sorprenderás con algunos puestos, sobre todo con el segundo y el sexto.

Nota 1: Luego de pensarlo varias veces, decidimos sumar los minutos de Anakin Skywalker junto a los de Darth Vader. Es lógico.

Nota 2: al decir que hablamos de la Saga Skywalker live action en cine significa que no calcularemos los minutos de los personajes de la película de The Clone Wars ni de las series, pero sí, por un tema de cronología temporal, los espacios de tiempo de los personajes en las cintas Solo y Rogue One.