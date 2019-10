¿Cuál será el rol de The Knights of Ren en la película?

Los Caballeros de Ren aparecieron en los avances de The Force Awakens como la parte más importante del ejército de Kylo, y muchos esperan que tuvieran un papel fundamental en el film, pero al final resultó que solo los vimos en la visión de Rey cuando conoce a Maz Kanata. Luego, en The Last Jedi, tampoco se le prestó mucha atención. Sin embargo, sabemos que los Caballeros regresarán en The Rise of Skywalker. ¿Cuál será su rol en la guerra?

Ellos no son ni Sith ni Jedi y, aunque siguieron las órdenes de Snoke y Kylo Ren, no son miembros de la Primera Orden. Además, dado que solo los vemos empuñando pistolas y armas contundentes en la visión, es posible que los Caballeros no sean sensibles a La Fuerza, y por lo tanto no sean estudiantes de Luke. Está claro que los Caballeros son leales a la causa de Kylo, pero podrían estar un poco molestos de que él haya matado a Snoke, y esto podría resultar en que busquen venganza, o incluso que intenten tomar el control de la Primera Orden. Que los Caballeros aparezcan como simples seguidores de Kylo Ren después de dos películas sería enormemente decepcionante, por lo que esperamos una gran fricción entre los dos, lo que podría resultar en que Kylo gire hacia el Lado de la Luz.

Ahora entremos de lleno en el terreno conspirativo. Una de las teorías indica que los Caballeros de Ren son todos clones de Rey y esta es la razón por la cual ella los vio en una visión en The Force Awakens, y sin duda sería una explicación para esa imagen del tráiler donde vemos a Rey en el Lado Oscuro. Además, también explicaría por qué vio innumerables versiones de sí misma en la cueva de The Last Jedi. Mientras tanto, hay quienes creen que los Caballeros son clones de Palpatine, Kylo Ren o incluso Luke Skywalker, y una teoría totalmente descabellada dice que los Caballeros de Ren aún no existen, que la visión de Rey es sólo una premonición.

¿Son teorías muy locas? Tal vez, pero el tema de los clones es algo que se viene rumoreando hace tiempo, de hecho ya hemos hablado de ellos en otro artículo, por lo cual no deberíamos sorprendernos si eso ocurre. La supuesta finalidad de esta película hace que sea decididamente más probable que los Caballeros aparezcan al principio de la película y mueran al final, ya que esto es el cierre de una era. Sin embargo, sabemos que hay al menos 6 Caballeros, y hay una gran posibilidad que aunque sea uno sobreviva y Disney+ cree una serie spinoff en base a ello. Sabemos que La Casa del Ratón tiene grandes planes para la franquicia en su nueva plataforma, así que no podemos descartarlo.