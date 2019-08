¿Cuáles pueden ser los significados del título?

Los títulos de Star Wars son a menudo los que más inspiran intriga, debate y especulación: desde la reflexión sobre el significado de The Phantom Menace, especulando quién es The Last Jedi, hasta ahora con The Rise Of Skywalker, porque ¿a qué se refiere “Rise“? ¿A cuál Skywalker se está referenciando? ¿Hay un misterio oculto esperando ser resuelto? The Rise Of Skywalker se acerca rápidamente, pero hasta que llegue la película, vamos a sumergirnos en algunas de las teorías más factibles.

3 . Es Rey

The Last Jedi tiene sus detractores, pero también tiene una gran base de admiradores, y una de las mejores decisiones que tomó Rian Johnson fue revelar que los padres de Rey no eran nadie. Esto no solo deja espacio para que se explique su parentesco, sino que también significa que no es necesario, ya que no ser nadie es perfecto para el personaje de Rey.

Para J.J. revelar que Rey es de la familia Skywalker, ya sea por Luke o Leia, es tan aburrido como innecesario. Si bien cualquier cosa puede ser buena en la película si se hace correctamente, esta idea no es muy atractiva; aunque desafortunadamente es una gran posibilidad. Una mejor opción en comparación con la anterior es simplemente que Rey adopte (o que Luke o Leia le den) el nombre de Skywalker. The Rise Of Skywalker puede no referirse a Rey como un miembro de sangre de la familia, sino que significaría la continuación del nombre a través de ella como un legado.

2 . Otro Skywalker

¿Qué pasa si el linaje Skywalker tiene otro miembro desconocido? Las ilusiones inmediatamente se dirigen hacia a Mara-Jade, extendiéndose más allá de un hijo de ella y Luke. Pero incluso podría ser alguien de quien nunca hemos oído hablar…

Por ejemplo, no se sabe nada sobre el papel de Matt Smith en The Rise Of Skywalker. Además, ¿qué pasa con Keri Russel? ¿Podría ella cumplir el papel de Mara-Jade o la hija de la pareja? Hay muchas oportunidades para presentar un Skywalker no conocido, ya sea que los fanáticos lo acepten o no, depende de cómo, por qué, cuándo y dónde se presentan a lo largo de la película. Sí: otro Skywalker podría sorprender hasta a nuestros ya grandes héroes y villanos.

1 . Todos contra Palpatine

Star Wars: The Rise Of Skywalker es el capítulo final de la saga Skywalker que hemos conocido y amado durante los últimos 42 años, y podría terminar con una explosión galáctica que reúna a todos nuestros héroes enfrentándose al verdadero antagonista de la franquicia: Palpatine.

No importa cómo Palpatine esté involucrado en esta historia. Puede ser que su espíritu vivió hasta manifestarse en uno más oscuro y poderoso; quizás transfirió su esencia a un ser más poderoso como Snoke y luego a otro como Kylo. Hay muchas opciones a considerar. Sin embargo, lo que es clave para su relación con el título es hacer que todos nuestros héroes se enfrenten a cualquier maldad y amenaza que represente Palpatine. Desde Rey, Poe, Finn y La Resistencia hasta Anakin, Luke, Obi-Wan, Lando, Chewie, C3PO y R2. El punto es simplemente enfrentar a todos estos personajes contra Palpatine y juntarlos en la pantalla. The Rise Of Skywalker puede ser solo una metáfora para nuestros héroes, alzándose por última vez contra el más alto de los males.