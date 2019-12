¿Cuándo comenzará a filmarse Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese?

Además del documental musical que prepara Martin Scorsese tras The Irishman, hay una importante adaptación que nos tiene emocionados: Killers of the Flower Moon.

El fotógrafo principal (cinematógrafo, dirían los norteamericanos) “de cabecera” de Scorsese reveló a Collider que esto sucederá en marzo de 2020.

Killers of the Flower Moon estará basado en la novela homónima de David Grann, la cual trata sobre la investigación de una serie de misteriosos asesinatos en Osage, Oklahoma en la década de los años 20. ¡Y el estelar será ni más ni menos que Leonardo DiCaprio!

Killers of the Flower Moon sería la séptima película donde DiCaprio y Scorsese unen talentos, luego de Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island, The Wolf of Wall Street y The Audition.

Y sería la cuarta vez que el fotógrafo mexicano Rodrigo Prieto colabore con Scorsese, tras The Wolf of Wall Street, Vinyl y Silence.