¿Cuándo llegará el siguiente videojuego de la saga? – The Witcher

Es cierto que muchos conocieron la saga por la serie de novelas de Andrzej Sapkowski que originalmente le dieron vida a ese mágico universo, pero hay que reconocer que los videojuegos The Witcher de CD Projekt Red pusieron la saga sobre el mapa, en especial con el espectacular y asombroso The Witcher 3: Wild Hunt, lanzado en 2015.

Por eso, y tras los buenos resultados con la primera temporada en Netflix, la pregunta obligatoria es: ¿cuándo llegará The Witcher 4?

El presidente de CD Projekt Red (Adam Kiciński) mencionó hoy en conferencia que, de hecho, habrá un nuevo juego de la saga, pero una vez que se estrene Cyberpunk 2077 el próximo mes de septiembre.

“Ya estamos trabajando en otro juego para una persona; tenemos creado un concepto relativamente claro que está en espera de desarrollo”, dijo Kiciński. “Y ya está sucediendo, pero no podemos invertirle más tiempo de momento”.

Ahora bien, ¿se pondrá al jugador en las botas de Geralt de Rivia en esta secuela? No. Kiciński declaró que el juego no se llamará The Witcher 4, pero que sí se desarrollara en el universo de Witcher.

¿Qué opinan? Si hay algo que nos gusta de CD Projekt Red es la dedicación que ponen a sus proyectos, y lo que más queremos es que Cyberpunk 2077 sea perfecto. Así que, ¡no hay prisa!