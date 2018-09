Curiosidades que debes conocer para considerarte fan de la serie, Parte 1 – The Sopranos

Aunque no lo creas, ya hace casi 20 años que se estrenaba una de las series que se ha convertido, sin dudas, en un clásico, fundamentalmente un clásico de HBO: nos referimos a Los Soprano, serie exitosa que se estrenaba un 10 de enero de 1999. Contó con un total de 6 temporadas que bastaron para que además de amar a Tony Soprano amáramos a su familia. La mafia había llegado a la televisión y nos deslumbraba poder ver el costado humano de un capo de la mafia en sus sesiones psiquiátricas. La serie se encuentra disponible para ver en la plataforma de HBO, HBO GO, así que si no la has visto te recomendamos que la veas.

Recordándola nos pusimos nostálgicos, y queremos homenajearla como corresponde, por eso les traemos varias cosas que si eres fanático de Tony y el Bada Bing no debes perderte. Son tantas que serán tres entregas para poder seguir recordando esta serie. Aquí una primera parte con 13 cosas que debes saber sobre Los Soprano.