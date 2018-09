Curiosidades que debes conocer para considerarte fan de la serie, Parte 2 – The Sopranos

Por si no lo recuerdan, a fines de los noventa y durante la primera década de los dosmiles la mafia volvió a estar de moda. Esto fue gracias a Los Soprano, gran serie de HBO que se posiciono y convirtió como un clásico de la televisión. Creada y producida por David Chase, es sin duda una de las series icónicas de HBO. Fue protagonizada por el gran James Gandolfini a quien extrañamos hasta el día de hoy. Hace algún tiempo trajimos una primera emisión con curiosidades de la serie que si no viste puedes verlas aquí. Pero como hay tanto para seguir hablando sobre ella, aquí les traemos 12 curiosidades más que no puedes perderte sobre Tony Soprano y su familia.

1 . El actor Michael Imperioli, quien interpretaba a Christopher Moltisanti, también participó como guionista en cinco episodios. Además, la actriz Toni Kalem, quien interpretó a Angie Bompensiero, también trabajó en uno de los guiones y fue editora de guión de otros cinco.

2 . Durante las grabaciones algo que estaba en claro es que no se admitían improvisaciones. Es por eso que todos los guiones se rodaban a rajatabla. Si se veía la posibilidad de modificar algo, primero se debía discutir con el creador de la serie, David Chase.

3 . En cada temporada los actores y actrices renegociaban su salario con las productoras, siendo siempre EL punto de conflicto de la serie en geneal. Para evitar todo tipo de disputas, para la cuarta temporada del show James James Gandolfini les dio a sus compañeros 33.333 dólares de su propio bolsillo para que estén conformes con su salario.

4 . Si no lo habían notado, en la oficina del Bada Bing tienen una foto policial de un joven. Ese joven no es otro que el gran Frank Sinatra cuando fue detenido con solo 23 años por intentar seducir a una mujer casada.

Esta es la imagen que Tony tiene en su oficina del Bada Bing.

5 . Luego del estreno del episodio piloto, un mafioso se contactó con James Gandolfini para pedirle que su personaje no volviera a utilizar pantalones cortos. Esta recomendación fue retomada en el primer episodio de la cuarta temporada donde Carmine, el capo de New York, le recrimina a Tony que use esa prenda en una fiesta en su casa.

6 . Los Soprano es una de las pocas series que impactó en varios negocios de Nueva Jersey. Pizza Land, tienda que aparece en la intro, recibió llamados de todo el mundo mientras emitieron la serie. Por otro lado, una tienda de deportes que en la serie aparece en quiebra, tuvo que lanzar anuncios para dejar en claro que seguían en el negocio.

7 . En un primer momento David Chase quería que en cada episodio la música del opening sea distinta. HBO fue quien convenció al creador para que eligiera solo una pieza para que los espectadores identificaran la serie por su sintonía.

8 . Una de las actrices con más tiempo de producción fue Drea de Matteo, quien interpretaba a Adriana de la Cerva. Ella tenía que pasar dos horas de peluquería y maquillaje para convertirse en una chica de la mafia, y si tenía que realizar escenas con poca ropa todo se demoraba más ya que debían cubrir sus tatuajes.

9 . La muerte de James Gandolfini es algo que nos sigue doliendo. Lo más triste es cuando recordamos que en la cuarta temporada Christopher le dice a Tony que se morirá de un ataque al corazón a los 50 años debido al sobrepeso. Es una escalofriante coincidencia porque James Gandolfini falleció de un ataque al corazón con tan solo 51 años…

10 . Si tienes ganas puedes contar los muertos en la serie y descubrirás que a lo largo de las 6 temporadas mueren 92 personajes.

11 . El creador de la serie siempre tuvo bien en claro hacia donde quería que se dirigieran sus personajes; es por eso que cuando un actor acudía a él para quejarse de algo que haría su personaje, Chase respondía tajante “¿quién te ha dicho que es TU personaje?”