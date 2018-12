CW adaptará la novela ‘City of Ghosts’ de Victoria Schwab a serie de televisión

Queridos lectores, una nueva adaptación literaria está en camino de la mano de CW.

Se trata de la novela “City of Ghosts” de Victoria Schwab, en la cual la joven Cassidy, después de una experiencia cercana a la muerte, se muda a Escocia para estudiar psicología paranormal en la Universidad de Edimburgo con la esperanza de aprender más sobre su extraña conexión con la otra vida. Allí conoce al enigmático Dr. Barrow y descubre que su don es más poderoso de lo que ella creía posible.

La serie contará con Karen Wyscarver y Sanford Golden como escritores y productores ejecutivos. Sus trabajos previos incluyen “Taken”, “NCIS: New Orleans” y “Bones.”

Anteriormente la cadena había anunciado las adaptaciones de “The Strange Case of the Alchemist’s Daughter”, “The Lifeboat Clique” y “The Picture of Dorian Gray” con una protagonista femenina.

¿Emocionados?