CW ordena la serie antológica de terror ‘Two Sentence Horror Stories’

Si te gustan las historias cortas de terror, tal vez debas anotar esta nueva serie en tu agenda.

Se trata de Two Sentence Horror Stories, la nueva serie antológica de terror a la que The CW ha dado luz verde.

La serie constará de ocho episodios, los cuales tendrán una duración de media hora, y serán emitidos el 8 de agosto.

Two Sentence Horror Stories narrará varias historias de terror y suspenso dirigidas al público actual, inmerso en esta era tan diversa y digital, centrándose en los temores universales y las ansiedades de esta generación.

El elenco está conformado por Nicole Kang (Batwoman), Jim Parrack (Suicide Squad), Aleyse Shannon (Charmed), entre otros.

Creada y producida por Vera Miao (Best Friends Forever), Two Sentence Horror Stories está basada en una serie de cinco cortos que debutaron en octubre de 2017. Posteriormente, en 2018, The CW los lanzó en su plataforma streaming, CW Seed.