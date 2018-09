Para emocionarnos más con el spin-off que continuará el legado de The Vampire Diaries y The Originals, CW compartió nuevas imágenes del cast completo y del primer episodio de la serie que debutará el 25 de octubre.

Entre las caras familiares se encuentran Alaric Saltzman (Matt Davis), quien dirige el instituto “Salvatore for the Young and Gifted”; la hija de Klaus y Hayley, Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell); y por último Landon Kirby (Aria Shahghasemi), un chico humano que entabló amistad con Hope durante su visita más reciente a Mystic Falls.

El resto de las fotos muestran al nuevo cast que incluye a los actores Benny Boyd, Kaylee Bryant, Quincy Fouse y Peyton Alex Smith, en roles que aún no conocemos.

Legacies se centrará en Hope, quien buscará la ayuda de Alaric para aprender a controlar sus poderes.

¡Checa las imágenes abajo!