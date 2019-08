D23 Expo: Todas las novedades acerca de Disney+

Disney anunció un montón de nuevas producciones para su plataforma streaming y nosotros estuvimos ahí para mostrarte todo. Aquí te hacemos un resumen de todo lo que va a llegar a a plataforma a partir de su lanzamiento en noviembre. Vale aclarar que las series de Moon Knight, Ms. Marvel y SheHulk no están aquí, pero si pueden encontrar sus respectivas noticias en la página. Pero primero, el trailer:

1 . Lizzie McGuire

A 15 años del final de la serie, Disney nos trae una secuela que tendrá nuevamente a Hilary Duff en el papel principal. La actriz confirmó que en el show ella tendrá 30 años, vivirá en Nueva York, tiene su trabajo soñado, novio y deberá lidiar con su versión animada que de 13 años.

2 . Phineas and Ferb

Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe llegará en 2020. La trama trata que los hermanos viajarán la galaxia para salvar a su hermana. En el panel se presentó el logo y una primera imagen de la película:

3 . Monsters at Work

El spin-off de Monster Inc. se estrenará en 2020 y nos presentaron a dos personajes nuevos: Tylor y Millie. Aquí tenemos las primeras imágenes de ambos:

4 . Avengers: Endgame

Kevin Feige anunció que la última películas de Avengers estará disponible en Disney+ a partir del 11 de diciembre. Sólo tendremos que esperar un mes luego del lanzamiento de la plataforma.

5 . What if…?

Más allá de repetir algunas cosas que ya sabíamos por el panel de San Diego semanas atrás, revelaron que uno de los episodios de la serie va a estar dedicado a Peggy Carter. Hayley Atwell estuvo presente en el evento y nos presentaron una imagen de ella como Captain Britain, un personaje que se viene rumoreando que podría aparecer en el MCU.

6 . Loki

¿Se acuerdan de ese logo horrible que nos presentaron en la SDCC? Bueno, encontraron la vuelta para hacerlo interesante. El logo de la serie se irá transformando de acuerdo a la historia. Aquí nos presentaron algunos ejemplos:

7 . The Falcon and The Winter Soldier

Aquí las novedades son dos incorporaciones al elenco de la serie: Emily Van Camp como Sharon Carter y Wyatt Russell, quien interpretará a John Walker.

8 . WandaVision

Más incorporaciones al reparto: Kat Dennings, quien volverá a ser Darcy; Randall Park retornará para ser el mismo personaje que en Ant-Man and The Wasp; y Kathryn Hahn también se sumará. Matt Shakman será el encargado de dirigir el programa que sólo tendrá seis episodios. Así quedó la línea cronológica de la Fase 4 del MCU en Disney+:

9 . The World According to Jeff Goldblum

Tenemos el primer trailer de la serie protagonizada por Jeff donde lo vemos viajar por todo el mundo y narrar sus aventuras en cada lugar con su humor característico. El show estará disponible a partir del 12 de noviembre.

10 . Encore!

Otra de las series originales de la plataforma liderada por Kristen Bell (The Good Place). El show será un reality musical que nos llevará de vuelta a la secundaria. Aquí está el trailer:

11 . Star Girl

Película original de la plataforma protagonizada por Grace VanderWaal y Graham Verchere. Estará centrada en un adolescente obsesionado con encajar en la sociedad hasta que conoce a una chica que le enseña que no es necesario cambiar para gustar a nadie. El film estará basado en la novela del mismo nombre escrita por Jerry Spinelli. Aquí está su logo:

12 . Timmy Failure

Timmy Failure: Mistakes Were Made es una película para Disney+ basada en el libro de Stephan Pastis. Aquí tenemos a su logo y la primera imagen:

13 . Lady and The Tramp

La remake live-action de La Dama y el Vagbundo había estado lanzando imágenes y posters y ahora ya tenemos su primer trailer. Con Reina y Golfo en el escenario, los protagonistas perrunos anunciaron que su película estará disponible a partir del 12 de noviembre.

13 . Togo

Togo: The Untold True Story es una película original protagonizada por Willem Dafoe. El actor le dará vida a un rescatista que tratará de salvar a su perrito en Alaska. Tenemos su logo:

14 . Noelle

Noelle es una película de Navidad para Disney+ que se centra en la hermana de Papá Noel. Será protagonizada por Anna Kendrick, Bill Hader, Billy Eichner y Shirley MacLaine. Además de revelarnos su logo, también nos presentaron un adelanto. Estará disponible desde el lanzamiento de la plataforma:

15 . Diary of a Female President

Esta es una serie protagonizada y producida por Gina Rodriguez. A través del diario de una niña de origen cubano de doce años, empezando por sus días de instituto, la serie sigue su camino hacía convertirse en la futura Presidenta de los Estados Unidos. Revelaron su logo:

16 . High School Musical

La secuela de las famosas películas de hace un tiempo ya tiene trailer oficial y aquí te lo presentamos. En esta escuela ahora existen las redes sociales y las noticias vuelan más rápido. Los chicos experimentan los mismos dramas adolescentes a través del musical de primavera.

17 . Star Wars

Vamos por partes porque tenemos mucho de qué hablar aquí: Diego Luna subió al escenario junto a Alan Tudyk (K2-SO)y nos presentaron una nueva serie basada en este universo que comenzará a filmarse el año que viene en Londres. El show aún no tiene un título. Por otra parte, The Clone Wars se estrenará en febrero y aquí tenemos la primera imagen.

Como si esto fuera poco, también se confirmó el regreso de Ewan McGregor como Obi Wan Kenobi en una serie centrada en el personaje que se comenzará a filmar en 2020 *gritos*. La producción estará situada en medio de la historia de Han Solo. Por último, The Mandalorian, la producción que todos estábamos esperando ya tiene trailer. Sólo bastaron un par de palabras para hacernos gritar:

Así queda, hasta el momento, la línea de tiempo de Star Wars: