D23 Expo: Trailer oficial de la primera serie live-action de Star Wars – The Mandalorian

En el primer día de la D23 Expo, convención para los fanáticos de Disney y todas sus franquicias, se presentó el trailer oficial de The Mandalorian, la primera serie live-action del universo de Star Wars, desarrollada por el director Jon Favreau (The Lion King, The Jungle Book).

La historia se tomar lugar después de la caída del Imperio y antes del surgimiento de la Primera Orden, y sigue las tribulaciones de un cazarrecompensas solitario en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República, conocido el Mandaloriano que será interpretado por Pedro Pascal (Game of Thrones).

De acuerdo a Favreau, la serie está inspirada en las viejas películas de samurais y westerns. Es un show para los fans y no fans del universo. Además compara esta serie con la presentación de Iron Man, película dirigida por él.