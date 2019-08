D23 Expo: Walt Disney Studios anuncia sus nuevas películas

1 . Star Wars

Kathleen Kennedy y J.J. Abrams subieron al escenario para presentar Star Wars: The Rise of Skywalker, el noveno episodio de la saga que marcará el final de una era. Billy Dee Williams, John Boyega, Daisy Ridley, Oscar Isaac, BB-8 y R2-D2 también se hicieron presentes para presentar lo que ellos consideran algo épico.

2 . Marvel

THE ETERNALS

3 . Disney Studios

Después apareció Angelina Jolie, seguida de Michelle Pfeiffer y Elle Fanning para hablar sobre Maleficent Mistress of Evil donde por fin veremos a Maléfica y Aurora enfrentarse de cierto modo, cuando la icónica villana se de cuenta que ha sido sustituida por la Reina Ingrith en el rol de madre que fungía. Se mostró un nuevo póster de la cinta que estrena el 18 de octubre.

4 . PIXAR

5 . Disney Animation

Raya and The Last Dragon es la nueva película animada que nos cuneta la historia de Raya (Cassie Steele) quien está dispuesta a encontrar el último dragón. Ella se embarcará en un viaje para encontrar a Sisu (Awkwafina). La historia está inspirada en la cultura del suroeste de Asia. La cinta está bajo desarrollo de los directores Paul Briggs y Dean Wellins, mientras que Adele Lim es el cencragado del guión y Osnat Shurer funge como productor. La cinta se estrenara en Acción de Gracias en 2020.

Por último nos presentaron un avance y nuevos detalles de Frozen 2, la cual está contemplada como una segunda parte de la historia original. Como si las dos películas fuesen solo una contada en dos partes. La cinta explorará el porqué Elsa tiene poderes y Anna no. Un viaje que las llevará a descubrir nuevas historias.

Además habrá flashbacks donde conoceremos más de los padres y del terrible accidente. Evan Rachel Wood (Westworld) se suma al elenco para interpretar a la a Reina Iduna, madre de las princesas. Mientras que Sterling K. Brown (This Is Us) interpretará a Lieutenant Matthias, un personaje salido del bosque.

El panel cerró con la interpretación de una nueva canción titulada “Some Things Never Change” a cargo de Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff y Josh Gad.