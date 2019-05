Daenerys prendió fuego todo Westeros, no solo King’s Landing – Game of Thrones

Antes de comenzar este artículo queremos recordar una escena entre Daenerys y Tyrion casi al comienzo de The Bells. El más pequeño de los Lannister pide clemencia para los habitantes de King’s Landing, argumentando que, por un lado, son iguales en rol que los habitantes de Meereen y, por otro lado, son rehenes de Cersei en el fondo. La blonda se lo cuestiona: primero le dice que no se pueden comparar con los habitantes de Meereen ya que los esclavos tuvieron la VOLUNTAD de revelarse ni bien ella llegó a las cercanías de la ciudad y, a su vez, comenta que los de Westeros al final son rehenes de una tirana, y que esa no es ella. Tyrion insiste y Daenerys es tajante: la clemencia es su poder y deben usarlo en ciertos momentos, en otros no; a su vez, ella llega a Westeros para liberar A LAS FUTURAS GENERACIONES del poder maléfico… no a los actuales habitantes.

Sí: “voluntad” y “futuras generaciones” en mayúscula. Con esto estamos delineando la nota que viene a continuación.