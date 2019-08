Daisy Ridley explica el momento más importante del trailer

Luego del lanzamiento del esperadísimo adelanto del noveno episodio de la saga, una de las protagonistas de la película habló sobre el significado de algunas escenas y lo que podemos esperar del film.

En una entrevista con Yahoo Movies, la actriz se mostró muy optimista con el trabajo hecho en The Rise of Skywalker y espera que a los fanáticos les guste mucho: “Sólo esperen y miren lo que hicieron JJ y Chris Terrio. Es realmente impresionante cómo cerraron la historia con un final apropiado”.

Sobre el momento en la que vemos a Rey agarrar el sable de luz rojo, la actriz comentó que quizás no sea un engaño como todos creemos: “La evidencia está en la pantalla. Tómala como quieras, pero no hay humo sin fuego”.

Por otro lado, John Boyega nos dio un poco de contexto: “La Resistencia está en quiebra, no tienen armas. No hay muchos aliados. Todos vimos cómo quedaron después de Last Jedi . No es una gran situación: La oscuridad, por primera vez en mucho tiempo, tiene el control absoluto. Y para nosotros no es fácil lidiar con eso como héroes de la Resistencia y hay algunos conflictos entre nosotros mismos”.