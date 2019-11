Daisy Ridley piensa que Baby Yoda es más lindo que los Porgs – Star Wars

Este fin de año ha sido muy intenso para los fans de Star Wars pues además de la serie de The Mandalorian, se aproxima el estreno de Star Wars: The Rise of Skywalker, por lo que nos preguntamos ¿quién es hasta ahora la criatura más linda de la franquicia? ¡La actriz Daisy Ridley lo tiene muy claro!

Durante una entrevista en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Ridley dijo que “Baby Yoda”, el niño de 50 años de la raza de Yoda que aparece en The Mandalorian, es más bonito que los Porgs de The Last Jedi.

Y aquí su razón: “No soy una gran fan de los porgs. Trabajamos por seis meses en The Last Jedi y en cada entrevista me preguntaban acerca de los porgs. Los porgs estuvieron ahí un día y yo estuve los seis meses en el set. Nosotros trabajamos duro”.

Baby Yoda se ha robado el corazón de todos los fans con tan solo tres episodios emitidos de The Mandalorian. Por el momento no conocemos su nombre oficial, pero ya se nos ha adelantado que en los siguientes episodios descubriremos más de él y por qué el imperio lo quiere.