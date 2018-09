La producción de Mindhunter ha encontrado a su próximo Charles Manson y no se trata de otro que Damon Herriman, el actor australiano que dará vida al mismo líder criminal en la película Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino.

Herriman es conocido por haber participado en el film The Water Diviner (2014) de Russell Crowe y en series como Justifield, Breaking Bad y Love My Way.

El actor interpretará a dos versiones diferentes de Manson. Mientras que en la cinta de Tarantino se podrá ver al personaje durante finales de la década ‘60, en Mindhunter podremos ver al Manson de los ‘80, ya recluido en prisión. Según trascendidos, Herriman ya habría grabado todas sus escenas de la serie el pasado mes de julio.