El director de Watchmen prefiere que alguien más siga con la historia.

Lindelof cree que existirá una segunda temporada de la serie, aunque aún no ha sido renovada por HBO. No obstante, le encantaría que cualquier otra persona ocupase su puesto y desarrolle su propia historia: “Va a haber más Watchmen, independientemente de si yo lo hago o no. Lo debería hacer alguien que realmente se preocupe profundamente por ello”.

“No es mi historia, ¿verdad? Me la he apropiado. Y la idea de que otra persona venga y haga otra temporada de Watchmen es muy emocionante para mí. Todo lo que tenía para decir de la historia ya lo hice en estos nueve episodios”, agregó el director.

Con el final de temporada programado para el 15 de diciembre, veremos cómo culmina la historia de Lindelof y si es posible que alguien más se apropie del show.