Dane Dehaan se suma a la nueva adaptación de Stephen King – Lisey’s Story

Dane Dehaan (Valerian and the City of a Thousand Planets, The Amazing Spider-Man 2) se ha sumado al elenco de la nueva adaptación televisiva de Stephen King, Lisey’s Story.

Basada en la novela homónima de 2006, Lisey’s Story sigue a Lisey (Julianne Moore), quien a dos años de la muerte de su esposo Scott (Clive Owen), debe enfrentar ciertas realidades sobre él que ella había reprimido y olvidado.

De acuerdo con Deadline, Dehaan dará vida a Jim Dooley, un gran admirador de los libros de Scott (Owen), que cree firmemente que su trabajo inédito debe ser publicado.

La serie de Apple TV+ cuenta con el mismísimo King como guionista de los ocho episodios. J.J. Abrams producirá la serie a través de Bad Robot Productions.