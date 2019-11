¡Algunos actores siempre se quedarán en el mundo de los superhéroes!

Daniel Cudmore, quien interpretó a Colossus en la franquicia cinematográfica de X-Men, se ha sumado como actor recurrente a la serie de Helstrom, de acuerdo a Deadline.

Cudmore interpretará a Keith Spivey, un enfermero que trabaja en el Hospital Santa Teresa, donde la madre de los hermanos Helstrom, Victoria, ha estado recluida durante los últimos 20 años.

Otros trabajos de Cudmore incluyen las series de The CW, Arrow, Flash, DC’Legends of Tomorrow y la franquicia de Twilight.

La serie de Hulu debutará en 2020 y será protagonizada por Tom Austen (The Royals) y Sydney Lemmon (Fear of The Walking Dead).

Basada en los cómics, Helstrom sigue a los hermanos Daimon y Diana, quienes se dedican a rastrear lo peor de la humanidad, cada uno con sus diferentes habilidades