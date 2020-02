Daniel Radcliffe desmiente los rumores sobre su participación en la serie de Marvel – Moon Knight

“Antes de firmar cualquier cosa durante varios años, debes asegurarte de que realmente te va a encantar todo el tiempo. No soy reacio a volver a hacer ningún tipo de franquicia en el futuro, eso podría ser divertido. Pero los rumores de Moon Knight son falsos, oficialmente puedo desacreditarlo, no he escuchado nada al respecto.”

— Daniel Radcliffe