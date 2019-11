D’Arcy Carden protagonizará una nueva serie de Prime Video

La serie desarrollada por Abbi Jacobson (Broad City), quien también protagoniza, recibió luz verde para la producción del piloto de este proyecto basado en la película A League of Their Own (Penny Marshall, 1992), el cual se anunció hace dos años.

Aunque nos duele decirlo, el final de The Good Place está cada vez más cerca. Aunque parece indicar que no tardaremos ver de nuevo a sus protagonistas, en especial a Janet, o mejor dicho a la actriz D’Arcy Carden quien se suma al nuevo proyecto de Amazon Prime Video.

Este proyecto tiene una sinopsis oficial muy completa que dejan en claro que la serie se trata de una adaptación que pretende homenajear a la cinta: “A League of Their Own es una comedia de media hora que infunde la calidez, el humor y el ADN de la película clásica, mientras da un giro contemporáneo a las historias de las mujeres que rodean a la All-American Girls Professional Baseball League. El show comenzará con la formación de la liga en 1943 y sigue a los Rockford Peaches de temporada en temporada mientras luchan por mantener vivo al equipo a través de juegos cerrados, lesiones, bares nocturnos, despertares sexuales, llantos y viajes por carretera a través de los Estados Unidos que los cambian rápidamente. La serie profundiza en los problemas que enfrenta el país mientras sigue a un equipo de mujeres que luchan por cumplir sus sueños de jugar béisbol profesional”.

Will Graham (Mozart in the Jungle) será el responsable de la escritura de esta serie donde también fungirá como productor ejecutivo junto a Jacobson.