Darwin’s Game, 22/7 y Uchitama?! llegarán a Crunchyroll

El segundo es 22/7 (nanabun no nijyuuni) , cuyo primer episodio llegará el 10 de febrero a las 9:30 am (Centro de México). Esta es la trama:

El tercer título es Uchitama?! Have you seen my Tama?, cuya primera emisión será el 8 de febrero a las 11:30 am. ¿De qué se trata?

En el año 1983 daba inicio la serie de personajes “Tama & Friends” como material de oficina y accesorios para estudiantes. Ahora el querido gato Tama ha tomado forma humana con Uchitama, un nuevo anime que pretende enternecernos al límite hasta el punto de ser la misma personificación de la ternurita. En una ciudad de algún punto de Japón se puede encontrar un cartel en la Tercera Calle en la que se ve la foto de un gato con unas simples palabras: “¿Viste a Tama?”. Un joven se queda mirando el cartel, ¿pero qué son esas orejitas peludas que tiene?

¡Disfruta de cómo los gatos y perros de la Tercera Calle toman forma humana para hacer travesuras!