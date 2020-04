Con una segunda temporada ya confirmada y con la promesa de mostrarnos un mundo aún más grande, la producción de See ha fichado a Dave Bautista (Guardians of the Galaxy, Blade Runner 2049) en un papel del cual no se han develado detalles.

Él compartirá crédito con Jason Momoa, quien da vida a Baba Voss, el jefe de una tribu y padre de dos gemelos que tienen el don de la vista, los cuales están siendo acechados por los hombres de una poderosa reina que desea su muerte.

Recordemos que la serie está situada en un mundo postapocalíptico donde la raza humana ha perdido el sentido de la vista debido a un mortal virus. Han pasado tanto los años que es un gran mito. Pero la llegada de una mujer embarazada a la tribu de Baba Voss dará luz a dos gemelos que han sido privilegiados con ese don, lo que significa que podrían reinar el mundo.