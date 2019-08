David Ayer ya tiene un nuevo proyecto

Después de que las fuerzas británicas derrotaron a las fuerzas italianas en el norte de África, Alemania recurrió al general Rommel para conducir hacia el este a lo largo de la costa del norte de África para tomar el Canal de Suez. Las fuerzas británicas fueron derrotadas, y se redujo a un puesto en El-Alamein. Allí, las fuerzas británicas mantuvieron a los alemanes embotellados e incapaces de invadir Egipto. Después de varias batallas largas y sangrientas, y con la ayuda de las fuerzas de Australia y Nueva Zelanda, los Aliados ganaron el día. Rommel le indicó a Hitler que la causa estaba perdida. No se le concedió permiso para retirarse, pero comenzó a retirar tropas, dejando a los italianos solos para ser derrotados por las fuerzas aliadas.

El guion fue escrito por David Self (The Wolfman) y supervisado por James Coyne (A Certain Justice). Todavía no tenemos noticias sobre el elenco, pero se espera que la producción comience en algún momento de 2020.