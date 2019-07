Hace dos meses les informamos que el próximo mes de agosto veremos por fin la segunda temporada de MINDHUNTER, esta información fue develada por la mismísima Charlize Theron, productora de la serie. Y el día de hoy por fin conocemos la fecha exacta de estreno: 16 de agosto.

El director y productor David Fincher así lo develó en entrevista para el programa de radio The Treatment que corre a cargo del crítico de cine y televisión Elvis Mitchell, quien ha colaborado para LA Weekly yThe New York Times, por nombrar algunos medios.