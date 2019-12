Con el resurgimiento de la historia de Watchmen, gracias a la serie de HBO y Damon Lindelof, el actor y escritor David Hayter (X-Men, The Flash) reveló un clip de video donde vemos a Iain Glen (Game of Thrones) interpretando a Nite Owl en una escena donde comparte créditos con Ray Stevenson (Thor, The Three Musketeers) quien daba vida Rorschach.

Esta secuencia corresponde a una adaptación de la historia que se estaba desarrollando en 2003, la cual tendría ligeros cambios respecto a la novela original. Ya que se ubicaría en una época post-11 de septiembre. Readaptando los tiempos de la historia y algunas situaciones que quedarían empatadas con la historia del mundo.