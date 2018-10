David Makes Man de OWN suma diez actores al reparto

Oprah Winfrey Network (OWN) acaba de añadir diez nuevos integrantes al elenco de David Makes Man, el drama escrito por Tarell Alvin McCraney (coautor de Moonlight) y basado en su propia experiencia de vida.

Las nuevas incorporaciones incluyen a Lela Rochon (Training Day), Trace Lysette (Transparent), Liza Colon-Zayas (Proven Innocent), Juanita Jennings (Star), Lindsey Blackwell (Step Sisters), Solomon Valdez ([Bi]Polar), Teshi Thomas (The Good Place), Nick Creegan, Kimaya Naomi y Logan Rozos.

La serie sigue los pasos de David (Akili McDowell), un joven prodigio de 14 años residente del sur de Florida que se ve acosado por la muerte de su amigo más cercano, mientras que su madre trabajadora confía en encontrar una salida de la pobreza. David se ve forzado a elegir entre la peligrosa vida en las calles o una educación superior que puede ofrecerle una salida.

McCraney servirá también como productor ejecutivo junto a Dee Harris-Lawrence (Shots Fired, Unsolved: The Murders of Tupac and the Notorious BIG ), showrunner de la serie.

David Makes Man se estrenará en 2019.