David Nutter explica por qué Jon no se despidió de Ghost – Game of Thrones

Esperamos mucho para ver de nuevo en Game Of Thrones a nuestro amigo peludo Ghost, solo para encontrar que tenía muy pocos minutos en pantalla y ni siquiera obtuvo una despedida apropiada.

Por supuesto, el frío adiós entre Jon y su fiel amigo de cuatro patas enfureció a los fans de la serie que de inmediato crearon memes y hasta un hashtag a favor de este lobo huargo, emblema de la casa Stark.

Aunque mucho se dijo del tema y se teorizó que Jon no había acariciado a Ghost antes de marchar al sur para que no lo siguiera; David Nutter, director del episodio The Last of the Starks, explicó la verdadera razón a Huffington Post.

“Dado que los lobos huargos son una creación generada por computadora, sentimos que es mejor mantenerlo lo más simple posible y creo que se desempeñó con más poder de esa manera”, dijo Nutter.

Previamente Joe Bauer, supervisor de efectos visuales de la serie, habló sobre las dificultades para dar vida a estos lobos huargos, pues tenían que filmar lobos reales y luego ampliarlos.

“Manteniendo a Ghost a un lado, pensé que funcionaba mejor. Luego Jon simplemente camina, se vuelve hacia Ghost y tiene este momento con él que pensé que era muy, muy poderoso”, agregó Nutter.

¿Están contentos con esta declaración?