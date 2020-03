David Tennant protagonizará la adaptación televisiva de Around The World In 80 Days

La novela clásica de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en Ochenta Días, volverá a ser adaptada por quinta vez en una serie de televisión para la BBC contando con la participación de David Tennant (Doctor Who, Jessica Jones) en el papel del personaje principal Phileas Fogg.

Ashley Pharoah (Life on Mars) y Caleb Ranson (Child of Mine) son los encargados de esta adaptación que constará de 8 episodios a cargo de Steve Barron (The Durrells), quien fungirá como el director principal del proyecto producido a través de Slim Film + Television.

Se esperaba que la filmación comenzara el pasado mes de febrero en Sudáfrica y Rumania para que su lanzamiento fuese a finales de año, pero debido a la emergencia del Coronavirus se desconoce las nuevas fechas del calendario de producción.