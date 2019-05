David Yarovesky presentó su cinta en México y allí estuvimos

La idea era tomar todas estas ideas que tenemos de los superhéroes y darles un giro interesante. Estamos acostumbrados a pensar que si un alien se estrellara en la Tierra, él nos ayudaría con nuestros problemas y parte de lo que quiero hacer con esta película es decir ‘Santa Claus no es real y no deberías creer en él’. No deberíamos darle ese tipo de poder a las personas porque entonces estamos sentando las bases para que algo malo ocurra.