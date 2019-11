DC planea más películas con clasificación R y una unión con HBO Max

El futuro de DC Comics no se desarrollará por completo en la pantalla grande. Las cintas también podrían llegar al próximo servicio de transmisión de WarnerMedia.

Según Variety, HBO Max está buscando propiedades de DC que puedan inspirar el estreno de películas en su plataforma. La idea es hacer films con presupuestos ligeramente más bajos, lo que requiere que confíen en actores prometedores y estrellas no establecidas. Ellos ya anunciaron una serie de Green Lantern y parece que tienen varias ideas más.

Además, otro de los datos interesantes sobre el futuro de DC es que, luego del éxito de Joker, buscarán tener más películas con clasificación R. Se espera que Birds of Prey y The Suicide Squad obtengan el mismo trato. Aunque ninguna tendrá el mismo tono negro y sombrío que el film de Joaquin Phoenix, si no que serán más humorísticas y enérgicas, tampoco serán pensadas para niños.

La estrategia de DC es ir por la audiencia que disfruta de este tipo de películas, ya que con la compra de 20th Century Fox por parte de Disney, se espera que las próximas producciones de Marvel sean más “amigables”. Además, una posible unión con HBO Max sería una ‘win-win situation’ para ambos: la plataforma aprovecha material de superhéroes para competir con Disney+ y DC sigue expandiéndose a través del streaming.