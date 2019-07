DC Universe no desaparecerá a pesar del lanzamiento de HBO Max

¡Buenas noticias para todos los fans de DC!

Luego de que WarnerMedia por fin confirmará el nombre oficial de su próximo servicio streaming, HBO Max, las inquietudes entre los usuarios y consumidores de las series de DC Universe, empezaron a surgir. Sobre todo tras la cancelación de Swamp Thing.

Afortunadamente, de acuerdo a la compañía, HBO Max no cambiará la plataforma de DC Universe, es decir, ambas convivirán en el mercado estadounidense. Al menos, por ahora. Esto también aplicará para los otros servicios streaming: HBO Now, HBO Go y CW Seed.

Por el momento, sabemos que HBO Max llegará al mercado estadounidense en primavera de 2020 y contará en exclusiva con las series Friends, The Fresh Prince Air y Pretty Little Liars.

Recordemos que de DC Universe, actualmente se encuentra en producción la segunda temporada de Titans y se espera el estreno de la serie animada de Harley Quinn y la primera temporada de Stargirl.