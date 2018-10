DC Universe revela el cronograma con todas las fechas de estreno de sus series

DC Universe acaba de publicar su calendario con las fechas de estreno estimativas de sus series originales. La plataforma debutará el próximo viernes 12 de octubre con el estreno de Titans.

Luego de la llegada del team liderado por Robin, la segunda producción que verá la luz será la serie animada de Young Justice Outsiders, que aterrizará entre enero y febrero del 2019. Le siguen Doom Patrol, Swamp Thing, Stargirl y, por último, Harley Quinn, quien hace algunas horas lanzó su primer tráiler en exclusiva para la Comic Con de Nueva York.

La plataforma contará además con otros contenidos de DC como Batman Beyond (1999), la serie animada Justice League (2001–2004), Batman: The Brave and the Bold (2008–2011) y los films clásicos de la franquicia.

A continuación, puedes checar el cronograma oficial.