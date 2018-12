DC Universe revela el primer vistazo a Cyborg – Doom Patrol

La primera temporada de Titans está a punto de terminar, pero el 15 de febrero llegará un nuevo grupo de superhéroes a la plaraforma DC universe, Doom Patrol.

Por supuesto, aunque aún no hay un tráiler oficial, ya tenemos el primer vistazo al personaje de Cyborg, interpretado por Joivan Wade (The First Purge, EastEnders).

Anteriormente al actor expresó su emoción en redes sociales por participar y dar vida a este personaje de DC. “Se ve increíble, tenemos un gran diseñador de vestuario y lo que hemos podido hacer con el presupuesto de televisión me sorprende”.

Su personaje es descrito como un encantador y sarcástico superhéroe mitad humano, mitad máquina. Desesperado por obtener la aceptación del mundo exterior, aprovecha la maldición de su cuerpo cibernético y utiliza sus poderes como el héroe máximo para la era digital

Doom Patrol seguirá a Robotman, Negative Man, Elasti-Woman, Cyborg y Crazy Jane, mientras se enfrentan a una misión que los llevará por los rincones más extraños e inesperados del universo de DC.

¡Checa abajo la imagen!