De comedias inocentes que se tornan en una difícil misión, pero…

Dentro de la escena hollywoodense se ha vuelto un tanto de cajón el utilizar a ex luchadores de la WWE (World Wrestling Entertainment) en papeles cómicos, incómodos y, por alguna extraña razón, mezclados con infantes que ponen a prueba su paciencia y tolerancia, creando con ellos situaciones hilarantes y un tanto extrovertidas. Teniendo como últimos casos a John Cena y el propio The Rock, quienes han demostrado estar a la altura de la situación, justo como nuestro héroe en turno, el propio Dave Bautista, un actor calado en personajes cómicos como Drax (Guardians of the Galaxy, 2014), y que gracias a su talento nato para hacer reír, le permite cargar a cuestas una historia dirigida por Peter Segal (Like a Boss, 2020), que entremezcla la diversión que conlleva el ser un agente secreto y el cuidar de una pequeña hiperactiva que llevará al límite nuestro instinto paterno, justo eso es My Spy (Grandes espías).