De la fantasía mezclada con una sólida hermandad, pero…

Desde que Pixar empezó a incursionar en el mundo animado de la cinematografía con su primer largometraje (Toy Story, 1995), sin duda alguna nos ha regalado enormes y grandes joyas narrativas y visuales, que tanto chicos como grandes han atesorado y amado a lo largo de los años. Desde impecables obras como la propia Toy Story, pasando por el mundo de los superhéroes con The Incredibles o la emotiva relación de un padre e hijo en Finding Nemo, el exitoso estudio ha construido y fortificado sus cimientos y genialidad a través de diversos directores y orquestadores como John Lasseter (Toy Story), Pete Docter (Monsters, Inc.), Andrew Stanton (Buscando a Nemo), Lee Unkrich (Toy Story 3) y Brad Bird (The Incredibles). Y aunque en los últimos años su frescura ha sido duramente cuestionada, dentro de sus entrañas logra generar nuevas historias como Onward (Unidos), una ficción creada en el imaginario de su director y escritor Dan Scanlon, cuya intención promete convertirse en un tesoro mágico como parte de los emblemas que la nueva década presenciará sobre el famoso estudio de animación.