De la serie nació una nueva Generación y estas son sus características – Los Simpson

Este 2019 el mundo series no solo será recordado por momentos épicos y ultra polémicos como los finales de Game Of Thrones y The Big Bang Theory o el estreno de la genialidad llamada Chernobyl: este año Los Simpson celebra su 30° aniversario como show propio (no debemos olvidar que el 19 de Abril de 1987, en The Tracey Ullman Show, se transmitía un primer corto animado del dibujante Matt Groening sobre la familia amarilla), marcando un hito en la TV estadounidense siendo la serie que se mantuvo más tiempo consecutivo en horario estelar.

Pero, ¿a qué se debe su éxito? Simple: Los Simpson significó, significa y significará una verdadera revolución cultural para occidente por enfocarse en el día a día de los hechos sociopolíticos y económicos de Occidente convirtiéndose en una fuerza cultural omnipresente y en un verdadero cachetazo a la realidad que siempre se colocó como seria, riéndose de todo y todos, sin ningún tipo de tapujos. Sí: siendo una verdadera piedra en el zapato de la sociedad y lo establecido.